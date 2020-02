Weil am Rhein Für Friedrich Merz und gegen baldige Neuwahlen

Die Führungsfrage sieht er nicht als ungeklärt an, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer sei die Parteivorsitzende. „Gewählt ist gewählt.“ Bevor eine Neuwahl erfolge, müsse erst einmal der passende Kandidat gefunden werden. Dußmann selbst favorisierte bei deren Wahl auch AKK, doch nun nach aktuellem Stand Friedrich Merz. Dies macht Dußmann nicht daran fest, dass dieser mehr am rechten Rand des Wählerspektrums Stimmen gewinnen könnte, sondern weil das Gesamtpaket passe. Und: „Vielleicht tut es gut, dass er nicht immer so im Fokus war“, weiß der CDU-Stadtverbandsvorsitzende darum, dass Merz sich in den vergangenen Jahren nicht allzu sehr in der Partei engagiert hat.

Am heutigen Donnerstag steht eine CDU-Vorstandssitzung in Weil an, am Wochenende der Kreisparteitag. Dort werde die Situation der Partei auch weiter besprochen. Keine Rückmeldungen hat Dußmann hingegen hierzu vor Ort erhalten – weder telefonisch noch per Mail.