Weil am Rhein: Für höhere Gebühren und höheres Honorar an der VHS

Dozenten sollen möglichst gehalten werden

Denn auch in der Honorartabelle trägt die VHS Weil mit letztmals im Jahr 2015 auf 23 Euro angepassten Sätzen pro UE derzeit die rote Laterne. „Die Weiler VHS bietet ein sehr umfangreiches Programm, in der Weiterbildungsdichte (UE pro Einwohner) liegt Weil in Baden-Württemberg an der Spitze und wir haben hervorragende Dozenten, die wir halten wollen“, argumentierte Haag. Denn es sei ja so: Die benachbarten VHS, insbesondere Lörrach-Steinen, zahlen ihren Lehrkräften aktuell höhere Honorare.