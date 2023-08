Weil am Rhein Für Ideen und Anregungen

Die Verlängerung der Tramlinie 8 und die Umgestaltung der Hauptstraße vom Schlaufenkreisel bis Alt-Weil sind Inhalt eines umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozesses, der mit der Auftaktveranstaltung am 21. Juli gestartet wurde. In der Auftaktveranstaltung wurden der Beteiligungsprozess und die bisherige Planung für die Verlängerung der Tramlinie vorgestellt, ist einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu entnehmen. Im Anschluss an die Präsentationen konnten die Teilnehmer Fragen stellen sowie erste Ideen und Anregungen äußern. In den nächsten Wochen und Monaten können die Bürger in verschiedenen analogen und digitalen Formaten ihre Ideen, Problemstellungen sowie Anregungen einbringen und so aktiv mitgestalten, heißt es.