Weil am Rhein: Für ihre Liebe hingerichtet

Aus Antigone wird Anne, die 1944 in Berlin lebt

„Wir lesen einfach, sonst geschieht nichts“, erklärte Hildegard Vierhuff, die zusammen mit Gilbert Rottmann und Joachim Stockert an kleinen Tischen Platz genommen hatte. Rolf Hochhuth transponiert mit seinem Text die antike Tragödie „Antigone“ von Sophokles in das Berlin des Jahres 1944. Auch seine Protagonistin Anne begräbt ihren Bruder, dem die Machthaber als „Verräter“ ein individuelles Begräbnis verweigern wollen, und wird deswegen selbst hingerichtet.

Während die Antigone des Sophokles sich stark und trotzig verhalte und mit den Göttern im Rücken den Tod geradezu herausfordere, wolle Anne gar nichts demonstrieren. Ihre Menschlichkeit zeige sich letztendlich in ihrer Angst, erklärte Vierhuff. Das Frösteln beginnt schon mit den ersten Sätzen. In einer leisen, unaufgeregt sachlichen Sprache entfaltet Hochhuth die Tragödie, in der die Hauptakteure im Geflecht einer menschenverachtenden Diktatur ihren Handlungsspielraum auszuschöpfen versuchen. Etwa der Richter, dessen Sohn Bodo heimlich mit der von einer Kommilitonin denunzierten Täterin liiert ist. Im Lauf der Geschehnisse wird Bodo sich das Leben nehmen. „Mit erfrorenen Lippen“ wirft sein Vater als Vertreter des Gerichts in die Debatte, dass es sich bei der Entwendung des Leichnams aus der Anatomie nicht um „persönliche Bereicherung“ handele.