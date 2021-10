Weil am Rhein Für Kinoerlebnis ohne Maske

Sascha Gertlowski aus Haltingen ist mit seiner Frau und seiner Tochter ins Kino gekommen: „Schön, dass durch die 2 G-Regelung wieder etwas Normalität aufkommt. Auf den neuen James Bond-Film haben wir uns gefreut. 2G ist wunderbar, ein guter Film, Popcorn und Cola, die ganze Familie ist heute in unserem Stammkino mit dabei. Wir haben uns heute spontan zum Kinobesuch entschieden. Die Kontrolle ist gut, man gibt sich viel Mühe, das hinterlässt ein gutes Gefühl.“

Olavo Nascimento aus Basel: „Vor einigen Tagen war ich bereits in einem Kino. Dass ich dort eine Maske tragen musste, störte mich nicht, ich bin geimpft. Durch die 2G-Entscheidung wird es aber bequemer. Jetzt freue ich mich auf einige unbeschwerte Stunden im Kino.

Frank Höflin aus Weil am Rhein: „2G ist super, das ist ein Stück Freiheit. Ich war schon in Lörrach im Kino, allerdings mit Maske. Das konnte ich nicht so genießen. Heute bin ich das erste Mal wieder im Weiler ,Kinopalast’. Wenn die 2G-Maßnahmen in dieser Form weiterbestehen, werde ich in Zukunft wieder regelmäßig hierher kommen.“

Ulrich Maiker aus Grenzach: „Das 2G-Konzept ist super. Ich warte schon lange darauf, den James Bond-Film zu sehen. In der vergangenen Woche war ich in einem Musical, dort galt die 3G-Richtlinie. Das hat mir vergleichsweise nicht so gefallen. Hier bin ich mit der Familie, wir haben die Sitzplätze im Vorfeld reserviert.“ Dass er unter den 2G-Bedingungen auch mit Freunden ins Kino gehen werde, bekräftigte Sohn Yannic.

Thomas Lessmann mit Frau Claudia sowie Karla und Antonia Funk aus Haltingen: „Wir freuen uns, dass es unter den 2G-Richtlinien wieder möglich ist, ins Kino zu gehen. Ohne Maske den Film zu genießen, das ist ein Stück Normalität. Seit eineinhalb Jahren waren wir nicht mehr im Kino.“

Abdullah Colak mit Frau Meriyem und Schwester Betül aus Karlsruhe: „Ich bin zu Besuch bei meinen Eltern in Weil. Und weil meine Frau gerne Actionfilme sieht, haben wir uns entschieden, ins Kino zu gehen. Möglich machte dies die 2G-Regelung. Meine Schwester hat sich schon einmal mit Maske einen Film angesehen. Sie fand das sehr anstrengend und nicht jeder hat sich daran gehalten. Da ist es mit der jetzigen 2G-Regelung viel einfacher geworden, sich im Kino zu vergnügen.“