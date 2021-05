Weil am Rhein Für Lebensqualität und Nachhaltigkeit

Das Freiraum- und Naturschutzkonzept 3Land sei nicht nur ein Schlüsseldokument für die weiteren Freiraum- und Naturschutzplanungen in Weil am Rhein, Basel, Huningue und Saint-Louis, sondern diene als Arbeitsinstrument, Regelwerk und Argumentationshilfe für die anstehenden Stadtentwicklungsprojekte.

Eine erste Umsetzung der im Freiraum- und Naturschutzkonzept vorgeschlagenen Maßnahmen erfolgt im Rahmen des Interreg-Projekts „Vis-à-Vis Huningue-Weil am Rhein“. Bis Mitte dieses Jahres entsteht auf beiden Seiten der Dreiländerbrücke ein grenzüberschreitender Park – „ein attraktiver Ort der Begegnung, Naherholung und Biodiversität“, heben die Verantwortlichen hervor.

Kriterienkatalog für nachhaltiges Bauen

Wie kann es gelingen, in einem trinationalen Raum gemeinsame Standards für nachhaltiges Bauen zu schaffen? Die 3Land-Partner haben erstmals einen trinationalen Kriterienkatalog entwickelt. Dieser betrachtet neben ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit auch soziale und gesellschaftspolitische Aspekte. Die gemeinsam entwickelten Kriterien sollen dazu beitragen, bisher geschlossene Areale zu öffnen und ihre Anbindung zu verbessern, Fuß-, Velo- und öffentlichen Verkehr zu priorisieren, sowie den Transformationsprozess umweltschonend zu gestalten. Die Stadtentwicklung soll zudem nutzerorientiert und kooperativ erfolgen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kriterien sind in einem Expertenhandbuch und einer Broschüre für die breite Öffentlichkeit ausführlich beschrieben.

Auf der Grundlage des trinationalen Kriterienkatalogs arbeiten die 3Land-Projektpartner an einem gemeinsamen Beratungs- und Prüfprozess, der sich an private und gemeinnützige Grundeigentümer und Entwickler in der Schweiz, Deutschland und Frankreich richtet. Mit dem Zertifikat „nachhaltiges 3Land durable“ können Areale, Gebäude und Freiräume im Entwicklungsgebiet 3Land als besonders nachhaltig ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen: Die Abschlusspräsentation der IBA Basel findet bis zum 6. Juni im Dom des Vitra-Campus in Weil am Rhein statt. Die IBA Basel Expo „Gemeinsam Grenzen überschreiten“ zeigt, wie durch innovative Wege, über Grenzen hinweg, neue Erfahrungsräume für die Bevölkerung geschaffen werden. Die entstandenen Modellprojekte werden erlebbar, Lernprozesse, Formate und Akteure greifbar, neu geschaffene Verbindungen und Räume über Grenzen hinweg sichtbar. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ibaexpo.com.

Seit dem Jahr 2011 arbeiten die Nachbarstädte Basel, Weil am Rhein und Huningue am gemeinsamen Ziel, zwischen der Dreirosen- und der Palmrainbrücke einen Stadtteil grenzüberschreitend, nachhaltig und innovativ zu entwickeln. In dem fragmentierten, von Hafenindustrie und Logistik geprägten Gebiet wird der Strukturwandel aktiv angegangen. Im größten europäischen Raumentwicklungsprojekt sollen Wohnraum, Arbeitsplätze, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten entstehen. Die jetzt präsentierten beiden Publikationen wurden unter der Federführung der IBA Basel 2020 erarbeitet. Weitere 3Land-Projektträger sind der Landkreis Lörrach, die Collectivité européenne d‘Alsace, Saint- Louis Agglomération und die Stadt Saint-Louis. Die Projektkoordination übernimmt der Trinationale Eurodistrict Basel.