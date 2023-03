Halbseitig eingeengt

Für die Umbauarbeiten müssen die Haltestellen gesperrt werden. Auch die Gehwege sind in diesem Bereich während dieses Zeitraums nicht passierbar, und der Straßenabschnitt wird halbseitig eingeengt.

Es werden immer zwei Bushaltestellen gleichzeitig umgebaut. Der Startschuss erfolgt am Montag, 20. März, mit der Haltestelle an der nördlichen Seite der Leimgrubenstraße und jener an der Bühlstraße. Geplant ist, dass dann Anfang April die beiden weiteren Haltestellen in Angriff genommen werden.