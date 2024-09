Weil am Rhein: Für mehr Bewegung statt Elterntaxis

Haltestellen für Elterntaxis

Die Verkehrs AG will im Rahmen dieser Aktion die schon vor einigen Jahren eingerichteten „Elternhaltestellen“ am Oberbaselweg und in der Käppelinstraße noch bekannter machen. Bereits im Rahmen der Einschulungsfeier hatten die Eltern mit Flyern auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht, die Kinder nach der Devise „Küss und Tschüss“ in sicherer Entfernung zur Schule aus dem Auto zu entlassen. Die Haltestellen wurden dabei mit Luftballons geschmückt. Diese dauerhaft noch stärker kenntlich zu machen, ist eines der Anliegen, das die Verkehrs AG verfolgt, die schon Beachtliches erreicht hat. So gibt es Sperrzonen beim Schulhaus, Poller vor der Einfahrt zum Schulhof und Verkehrskontrollen.

Doch für viele Kinder – etwa die, die im neuen Wohngebiet Hohe Straße zu Hause sind – birgt der Schulweg immer noch Gefahren, schilderten die Frauen der Verkehrs AG. Mehr Signale, die auf Schulkinder hinweisen, ein Zebrastreifen vor dem Haupteingang und weitere Straßenmarkierungen sind deshalb weitere Anregungen. An der Hirschenstraße ragt außerdem ein Häuserblock in den Schulhof hinein. Vor dessen Garagen werde trotz Halteverbots oft gestoppt und rangiert, um Kinder aus dem Auto zu lassen. Das sei gefährlich. Könne man da nicht hochklappbare Bügel anbringen, fragte die Verkehrs AG.