Weil am Rhein Für mehr Sicherheit

Weil am Rhein. Der Tram­übergang nahe der Lustgartenstraße verfügt jetzt über zusätzliche Rotlichtzeichen für Fußgänger sowie ein ortsfestes akustisches Signal. Das Licht ist am Mast unterhalb der bereits bestehenden Lichtanlage auf Augenhöhe von Überquerenden installiert. Mit der Maßnahme will die Stadtverwaltung an der Stelle die Sicherheit für Fußgänger erhöhen, heißt es in einer Mitteilung. Nach dem tödlichen Unfall mit einer Fußgängerin im Oktober hatten Vertreter von Stadt, Basler Verkehrsbetriebe, Polizei und Regierungspräsidium Stuttgart in einem Vorort-Termin verschiedene Möglichkeiten diskutiert.