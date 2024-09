Weil am Rhein: Für Photovoltaikfelder nicht geeignet

Gemäß des „Gegenstromprinzips“ durchläuft die Fortschreibung zur Zeit ein Anhörungsverfahren, in dessen Verlauf auch die Stadt Weil am Rhein die Möglichkeit hat, Stellung zu nehmen. Die Stadt lehnt die im Entwurf dargestellten Vorrangflächen ab und benötigt dafür noch die Zustimmung des Gemeinderats.

Hohe Bodenwertigkeit für Produzenten

Astrid Loquai, Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung, welche die Stellungnahme verfasst hat und im Ortschaftsrat ausführlich erläutert hat, führte für die Ablehnung zwei Gründe ins Feld. Einer davon ist die landwirtschaftliche Nutzung in den vom Regionalverband in Erwägung gezogenen Bereichen: Die Bodenwertigkeit sei an dieser Stelle hoch, so Loquai, und man wolle regionale Hersteller nicht noch mehr in Bedrängnis bringen, indem man ihnen solche Flächen entziehe.