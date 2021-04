Weil am Rhein Für Shuttlebus-Lösung

Vertagung beantragt

Zu schnell ging es Grünen-Fraktionschef Martin Fischer im Weiler Finanzausschuss. Sein Ansinnen, erst einmal die weitere Diskussion in Lörrach abzuwarten, fand keine Mehrheit, da fünf Räte dafür und fünf dagegen waren. OB Dietz hatte die öffentliche Diskussion auch gewünscht. „Es ist wichtig, dass wir als Stadt unsere Position zum Ausdruck bringen.“ Ansonsten könne es negative Folgen für Weil haben. So sei eine Variante, dass die Weiler in Lörrach den Zug wechseln müssen, um zum Zentralklinikum zu fahren. „Das ist gegen das, was wir uns haben erzählen lassen“, erinnert Dietz an die Zustimmung der Weiler Kreisräte zum Lörracher Standort. Er wolle aber nicht die Kämpfe von gestern führen. Doch: „Ich will in jedem Fall vermeiden, dass es zu Benachteiligungen von Bürgern aus Weil kommt.“ Jetzt müssten die Lörracher liefern. Der Beschlussvorschlag sei mit den Lörrachern auch genau abgestimmt worden, so Bürgermeister Koger. Dem von Lörrach entwickelten Vorschlag wolle Weil am Rhein sich nicht verschließen.

„Bahn fehlt Kreativität“

Ob die Bürger in einen Shuttle-Bus umsteigen oder in die S 6 sei die Frage. Es gehe die erste Zeit auf keinen Fall ohne Umstieg, so Grünen-Chef Fischer. „Wir werden noch weitere Ideen entwickeln müssen.“ Jürgen Valley (SPD) erinnerte aber daran, dass die Zustimmung der Weiler zum Lörracher Standort mit der besseren Erreichbarkeit für die Weiler verbunden war. Ihm war wichtig, das Signal nach Lörrach zu senden, dass die Lösung des Problems auf Lörracher Gemarkung liegt. Andreas Rühle (UFW) unterstrich ebenfalls, dass keine Entscheidung getroffen werden dürfe, mit der die S5 in Weil am Rhein benachteiligt wird. Claus Weibezahl (CDU) war wichtig, auf keinen Fall zurückzuziehen, da auch Steinen seine Interessen deutlich gemacht habe. „Auf dem Rücken der Weiler Bürger eine Lösung zu schaffen, ist nicht in Ordnung“, unterstrich auch Thomas Harms (FDP). Der Bahn fehle offenbar die Kreativität, eine Lösung herbeizuführen.

Noch Gespräche

Für die Gemeinderatssitzung am nächsten Dienstag rechnet Koger mit weiteren Infos. Denn am Montag kündigte er für den nächsten Abend eine Videokonferenz an, bei der sich Landrätin, Lörracher OB, Weiler BM und der Klinken-Geschäftsführer austauschen. Für OB Dietz steht aber fest, dass eine Lösung nicht nur auf deutscher, sondern auch auf Schweizer Seite liegt. „Wir brauchen die Zweigleisigkeit.“ Wann es dazu kommt, beschäftigte die Räte ebenso. Nicole Sütterlin (Grüne) meinte mit Blick auf 2035: „Das ist sonst ein Generationenprovisorium.“