Wieder einmal streifen sich Mitarbeiter der Weiler Stadtverwaltung die Trikots über, schnüren ihre Kickschuhe und bestreiten gegen die Kollegen aus Rheinfelden ein Benefizspiel. Am Freitag, 13. September, wird das Fußballspiel um 18 Uhr auf dem Rasenplatz der Sportanlage im Haltinger Rebgarten angepfiffen. Diesmal will die Weiler Equipe jubeln. Denn beim jüngsten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Juli 2022 behielten die Ballkünstler der Stadtverwaltung aus Rheinfelden nach ausgeglichenem Match mit 2:0 die Oberhand, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Das Spiel, das einmal mehr Patrick Da Rugna eingefädelt hat, dauert zweimal 30 Minuten. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Der Erlös kommt einem guten Zweck zu Gute. Das Rathaus-Team hofft auf lautstarke Unterstützung am Spielfeldrand. Für Bewirtung wird der FV Haltingen sorgen.