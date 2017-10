Weil am Rhein Fußgängersteg wird erst 2018 fertig

Weil am Rhein-Haltingen. Die Deutsche Bahn wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2018 den neuen Fußgängersteg Haltingen in Betrieb nehmen. Das teilte gestern Nachmittag überraschend die Bahn mit.

Der Brückenoberbau, die Treppen und die Aufzugsschächte sind errichtet. Sobald alle Arbeiten am Fußgängersteg fertiggestellt seien und eine mängelfreie Übergabe an die Stadt Weil am Rhein erfolgt sei, würden die Verantwortlichen der Stadt einer Freigabe für die Öffentlichkeit zustimmen, heißt es in der Mitteilung. Wichtige Voraussetzung sei, dass die geplanten Aufzugsanlagen vollständig montiert und funktionsfähig sind.

Ursprünglich war eine Fertigstellung des Fußgängerstegs für Ende August 2017 geplant. Bedingt durch Verzögerungen bei den Bauarbeiten, „hervorgerufen durch die beauftragte Baufirma“ (Bahn), werde sich die Inbetriebnahme bis in das Jahr 2018 hinziehen, erklärte Sprecher Michael Breßmer.

Fußgänger sowie Radfahrer können die 67 Meter lange Brücke künftig zur Überquerung der Bundesstraße 3 und der Bahntrasse nutzen. Zudem dient der Fußgängersteg bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Haltingen als provisorischer Bahnsteigzugang zum Bahnhof Haltingen.