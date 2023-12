Weil am Rhein: Gaby Modler kocht wieder

Hauptspeise und Nachtisch

Bereits zum 26. Mal kocht sie ein mehrgängiges Weihnachtsmenü für die Obdachlosen, die den ersten Weihnachtsfeiertag, am 25. Dezember, in der Wärmestube in Weil am Rhein verbringen.

Als Hauptspeise gibt es Putenrahmgulasch, frische Karotten mit Sahne und Reis mit Schnittlauch, zum Dessert eine Quark-Mascarponecreme mit Schokoküssen und Himbeeren. Gaby Modler macht mit wenigen Ausnahmen seit Jahren alles selbst, da sie nach eigener Aussage wenig Geduld mit Helfern in der Küche hat: „Bis ich das erklärt habe....“, seufzt sie. Manch einer bräuchte fünf Minuten um eine Karotte zu schälen, sie brauche eine halbe Stunde für ein Kilo.