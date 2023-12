Weil am Rhein: Gärtnerhaus soll bleiben wie es ist

In dem Schreiben an den Oberbürgermeister und die Gemeinderäte habe er darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Haus „als letztes Zeugnis der Altweiler Herrensitze uneingeschränkten Schutz“ verdiene, informierte Vorsitzender Uwe Kühl bei der Hauptversammlung. Das Denkmalamt habe ihm bestätigt, dass das Gebäude in der Tat unter Schutz stehe. Ob auch das Gesamtensemble mit Park Schutzstatus habe, werde derzeit geprüft. Dies sei „kein Statement zur Sinnhaftigkeit der Tramverlängerung“, betonte Kühl. Dass inzwischen eine Alternative, nämlich eine Wendeschleife als Straßenkreisel, erarbeitet wurde, begrüßte er.