Weil am Rhein: Gäste loben Park-Ambiente

Somit seien die Vereine auf die bei den Konzerten generierten Spenden nach wie vor angewiesen. Waren es zu Beginn im Mai noch nicht sehr viele Zuhörer, so konnten bereits im Juli 100 Gäste und im August sogar 140 gezählt werden. Auch an diesem Sonntag waren sehr viele Besucher gekommen. Nicht alle fanden einen Sitzplatz, sie standen während der 1,5 Stunden dauernden Veranstaltung. Winzer zeigte sich sehr zufrieden darüber, dass die Idee „Musik und Gesang im Park“ so gut angekommen ist.

Unter der Leitung von Dirigent Johannes Henning präsentierte sich der „Road 66“ Chor mit in englischer Sprache gesungenen Liedern. Christian Olivieri führte durch das Programm, das mit „Shine a light“ begann. Stimmung kam bereits beim Song der Bee Gees auf und Leonhard Cohns Hit „Halleluja“ wurde sogar als Zugabe gewünscht.