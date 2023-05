Weil am Rhein Galerie auf Zeit erweist sich als „voller Erfolg“

4280 Euro gesammelt

Sozusagen als „Nebeneffekt“ wurde in der Pop Up Gallery über die gesamte Laufzeit eine Spendenaktion zu Gunsten eines Waisenhauses in Kathmandu durchgeführt. Jeder vertretene Kunstschaffende hat eines seiner Werke für den guten Zweck zur Verfügung gestellt. Der Verkaufserlös ergab eine Summe von 4280 Euro. Zum Ende der Finissage am Samstag übergab Dieter Korb den Spendenscheck an die Organisatorin der Spendenaktion, Meera Niraula-Thiedmann.