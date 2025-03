Unter dem Titel „Brodwolf. Das Vergangene und Gegenwärtige“ werden in der Weiler Galerie Stahlberger ab Sonntag, 23. März, Werke des Kanderner Künstlers Jürgen Brodwolf zu sehen sein. Die Eröffnung der Ausstellung findet an diesem Tag, von 16 bis 18 Uhr in den Räumen der Galerie in der Pfädlistraße 4, Weil am Rhein, statt. Die Einführung übernimmt Kunstvermittlerin Astrid Bextermöller von der Fondation Beyeler in Riehen. Die Ausstellung ist bis zum 22. Juni dienstags bis samstags, jeweils von 16 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung zu sehen. www.galerie-stahlberger.de