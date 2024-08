Weil am Rhein: Gallisches Dorf vor den Römern gerettet

Jahr startet im September

Voller Erinnerungen an die Erlebnisse auf dem Sommerlager kehrten die Pfadfinder wieder nach Weil zurück, heißt es. Die Leiterrunde blicke auf eine gelungene Freizeit mit vielen Teilnehmern zurück. Nach den Sommerferien werden die verschiedenen Altersstufen wieder in ihren wöchentlichen Gruppenstunden zusammentreffen und bereits am 22. September steht der diesjährige Stufenwechsel der DPSG Weil am Rhein an, teilen die Pfadfinder mit. Damit beginnt offiziell das nächste Pfadijahr des Stamms St. Sebastian.