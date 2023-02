Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht auf Dienstag mehrere Gartenhütten einer Schrebergartenanlage an der Katzgaß aufgebrochen. Bislang konnte die Polizei drei aufgebrochene Gartenhütten feststellen, heißt es in einer Mitteilung. Aus diesen wurden Lebensmittel und Kinderspielzeug entwendet.