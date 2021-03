Weil am Rhein (sas). Eine Gasleitung in der Bannstraße ist am Mittwochvormittag bei Bauarbeiten abgerissen worden. Das Gas strömt in ein Reihenhaus – dort ist die Konzentration so hoch, dass Explosionsgefahr herrscht, wie Feuerwehrkommandant Frank Sommerhalter am Rande des Einsatzes berichtete.