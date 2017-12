Weil am Rhein Gasteltern für JugendtreffenTaizé gesucht

Weil am Rhein. Knapp 200 Schlafplätze sind bereits gefunden worden im Bereich der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein für das europäische Jugendtreffen der Gemeinschaft von Taizé in Basel. Aber die Suche geht weiter, teilt Pfarrer Gerd Möller mit. Denn 300 Plätze wollen die Verantwortlichen bis Weihnachten finden, um den knapp 20 000 Jugendlichen, die erwartet werden, einen Platz zum Schlafen zu bieten.

Es ist egal, ob und welcher Religion ein Gasstgeber und eine Gastgeberin angehört. Ein offenes Herz und eine offene Tür für mindestens zwei Gäste im Alter von 18 bis 35 Jahren braucht es, um dieses große Treffen zu einem Erfolg werden zu lassen. Dazu brauchen die Gäste jeden Morgen ein einfaches Frühstück als Start in den Tag.

Die Teilnehmer werden vom 28. Dezember nachmittags bis zum 1. Januar morgens da sein. Bereits ab dem 26. Dezember werden auch Helfer im selben Alter spätabends eintreffen. „Wer hier schon sagen kann, dass eine Übernachtung auch möglich ist, freut die Kirchengemeinde sehr“, betont Möller.

Wer Schlafstellen bereitstellen kann, soll sich per E-Mail an taize@kath-weil.de oder aber per Telefon an das Pfarrbüro 07621/422 39 90 oder an Pfarrer Möller, Tel. 07621/422 399 14, wenden.

Ein Informationsabend für alle Gasteltern und für alle Interessierten findet am Montag, 18. Dezember, ab 19 Uhr im Paulussaal in der Hans-Carossa-Straße 4 in Weil statt.