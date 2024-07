Weil am Rhein: Gasthaus „Alex“: Eröffnung mit großem Frühstück

Von morgens bis in die späten Abendstunden geöffnet

Das neue Gasthaus ist täglich von morgens bis in die späten Abendstunden hinein geöffnet. „Event-Gastronomie“ heißt die Devise der Betreiber, die in Großstädten mit über 100 000 Einwohnern in ganz Deutschland solche Häuser betreiben.

Von der Decke hängen Pflanzen. Die Balken der Geschossdecke – rechts unten – blieben dem Denkmalschutz zuliebe erhalten. Foto: Beatrice Ehrlich

Den ganzen Tag soll für hungrige und durstige Passanten und Einkäufer in den umliegenden Geschäften etwas geboten sein: vom üppigen Frühstück oder Brunch am Sonntag bis zu Cocktails am Abend, dies alles im Ambiente des mit Holzdielen, kupferfarbenen Theken und floralen Tapeten im „Retro-Style“ neu erstrahlenden alten Zollhaus, in Weil am Rhein auch als „Rebhus“ bekannt. „Aus dem alten Stück Gemäuer haben Sie ein Schmuckstück gemacht“, lobt eine der ersten Besucherinnen.