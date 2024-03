Weil am Rhein-Gastronomie: Traditionsgasthaus „Hebelhof“ schließt

Unstimmigkeiten mit dem Verpächter

Unstimmigkeiten mit dem Besitzer des „Hebelhofs“ sind der Grund dafür, dass Walther und Grether den Pachtvertrag nach zehn Jahren nicht noch einmal verlängert haben. Ein Beispiel: Einen einfachen Handlauf hatten sie am Eingang anbringen wollen, wegen der vielen älteren Gäste, die so besser die Treppe hinaufkommen könnten. Das sei dem Verpächter nicht recht gewesen. Es müsse schon etwas sein, was zum Haus passt, habe dieser eingewendet. Seitdem sei nichts geschehen. Ein weiteres Problem sei der Kiesboden in der Gartenwirtschaft. Mit einem Rollator komme man da nicht rein.

Traditionelle badische Küche

Als „Restaurant mit deutscher Küche und frischen Spezialitäten aus dem Markgräflerland“ wirbt der „Hebelhof“ für sich. Walther kocht nach eigenen Angaben klassische badische Küche: Rösti, Rumpsteak, Cordon Bleu, aber auch Wurstsalat und andere Vesperspezialitäten nennt er im Gespräch über die bevorstehende Schließung. Danach soll es nach dem Wunsch des 57-Jährigen mit Wurzeln in Lörrach-Stetten an anderer Stelle weitergehen. „Wir informieren dann darüber, wenn es so weit ist“.