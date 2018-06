Weil am Rhein Gebrochenes Nasenbein nach Handgemenge

Weil am Rhein. Eskaliert ist ein Streit unter Gaststättenbesuchern am Sonntagmorgen in Weil-Ost. Zu vorgerückter Stunde gerieten sich zwei Männer aus bisher nicht bekannten Gründen in die Haare. Nach Verlassen des Lokals setzte sich der Streit im Freien fort und mündete in ein Handgemenge. Hierbei bekam ein Beteiligter einen Faustschlag ins Gesicht und zog sich unter anderem einen Nasenbeinbruch zu. Wie meistens in solchen Fällen war laut Polizei auch hier Alkohol im Spiel. Die herbeigerufenen Ordnungskräfte gingen dazwischen und trennten die Streitenden.

Hierbei mischte sich eine Zuschauerin ein und störte die Ermittlungen der Polizei erheblich. Da die aggressive Dame trotz Aufforderung die Störungen nicht unterließ, wurde sie von den Beamten in den Streifenwagen gesetzt und musste dort bleiben. Als sie sich wieder beruhigt hatte und sich entschuldigte, durfte die 35-Jährige aussteigen und den Nachhauseweg antreten. Gegen einen 29-Jährigen wird wegen Körperverletzung ermittelt.