Sabrina Rung wies im Ortschaftsrat Märkt auf Schnellfahrer in der Haltinger Straße hin. Kurz vor dem Zebrastreifen am Kindergarten stehe eine Garage, welche die Sicht einschränke. Sie sei mit ihren Kindern oft dort unterwegs. „Die wenigsten bremsen ab“, es sei die reinste Rennstrecke. Rung regte an, einen Blitzer aufzustellen, wenn nötig auf einer Nische in ihrem eigenen Hof.