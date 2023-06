Weil am Rhein Gefahrenzone „toter Winkel“

„Toter Winkel“, den Begriff könne man sich gut merken, meint Ajan, der als nächster an der Reihe ist. 24 Mal, also jedem Kind, erklärt Markus Schaufler von der Verkehrsprävention Lörrach die Situation. Der Lastwagen, der zu diesem Anlass im Hof des Verkehrsdiensts in Friedlingen steht, gehört der Firma Utke Transporte aus Haltingen. Den Mädchen und Jungen wird verdeutlicht, dass der Mann am Lenker zwar einen weiten Blick habe und über große Außenspiegel verfüge, dennoch sei da eben der schmale Bereich von gut einem halben Meter direkt neben dem Fahrzeug – auf der Seite des Beifahrers.

Schüler am Steuer

Genau auf diesem Streifen reiht sich an diesem Nachmittag Kind an Kind der Klasse 3a, betreut von ihren Lehrern Perrine Messerlin und Yani Lohrmann. Einige Kinder kommen mit dem Rad zur Schule, heißt es. Den Anfang beim praktischen Übungsteil macht Tyler, er hat sich sofort gemeldet. Schließlich darf man nicht jeden Tag an so einem großen Steuer sitzen.