Weil am Rhein Gefahrguteinsatz: 60 000 Liter Benzin müssen am Rangierbahnhof doch nicht umgepumpt werden

Weil am Rhein. Großeinsatz am Rangierbahnhof: Aus einem mit 60 000 Liter leicht entzündlichem Benzin gefüllten Kesselwagen tropfte es am Dienstag über Stunden hinweg am Weiler Rangierbahnhof. Die Feuerwehr war seit 4.30 Uhr im Einsatz, der sich noch weit in den Tag hinein fortsetzen werde, wie Sprecher Markus Utke schon gegen 9.30 Uhr im Gespräch mit unserer Zeitung erklärte. Festgestellt wurde das Austreten von Flüssigkeit bei einer Routinekontrolle. Am Mittag konnte zumindest Entwarnung gegeben werden.

Ein Problem war, dass sich das Tropfen nicht stoppen ließ. Daher war davon ausgegangen worden, dass die 60 000 Liter in einen anderen Tank umgepumpt werden müssen. Doch dieser müsse wiederum erst einmal in Richtung Einsatzstelle gebracht werden, hieß es.