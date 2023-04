Weil am Rhein Gefragte Ansprechpartner im Landschaftspark Wiese

Jugendgruppen unterwegs

Seitdem werden auch andere Schwerpunkte gesetzt – wie von den politischen Steuerern gewünscht, erklärt Bucher. Im vergangenen Sommer wurde beispielsweise das Junior-Ranger-Programm im Landschaftspark ins Leben gerufen. Es gibt drei Jugendgruppen mit Teilnehmern zwischen sieben und zwölf Jahren, die sich einmal im Monat treffen. „Es sind sehr motivierte Kinder“, freut sich der Ranger. Sie sind beispielsweise gemeinsam im Park unterwegs oder haben sich auch schon angeschaut, wie ein Trinkwasserbrunnen aussieht. Denn der Park ist das Herzstück der Trinkwasserproduktion für Basel und das südliche Markgräflerland.

Bucher teilt sich die 130-Prozent-Stelle mit Martha Koelbing und Johann Thieme – letzterer ist seit September neu im dreiköpfigen Team. Seit einiger Zeit bieten die Ranger auch eine Sprechstunde an. Diese findet immer donnerstags ab 11 Uhr im Restaurant „Schliessi“ auf Schweizer Seite statt. Interessierte können Fragen stellen. „Wir haben aber auch Info-Material dabei – heute zum Beispiel zum Thema Feldhase und Zauneidechse“, sagt Bucher. Im Winter nehmen weniger Menschen das Angebot in Anspruch. „Im Sommer waren es aber auch schon vier oder fünf gleichzeitig, da hat die Zeit nicht ausgereicht.“ Die Sprechstunde finde in einem ungezwungenen Rahmen statt, es müsse nichts im Restaurant konsumiert werden.