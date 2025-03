Eines ist seit neuestem auf dem Hermann-Löns-Platz, ein anderes im Park August-Bauer-Straße und das dritte in der Große Gasse 8 zu finden. „Wir sind beser als Fernsehen“ steht auf dem Flyer des Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen. Damit wird signalisiert, nicht sich nicht daheim in der Stube zu isolieren, sondern hinaus zu gehen und Menschen zu treffen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung hat das DRK die Schwätzbänkle auf den Weg gebracht. Zur Einweihung am Samstag kamen neben Hauptamtsleiterin Annette Huber auch Christine Krauth von der Stadtverwaltung sowie DRK-Mitglieder und Interessierte. Klaus-Michael Effert vom DRK übergab das Schwätzbänkle der Öffentlichkeit. Es soll dazu beitragen, den Kampf gegen die Einsamkeit aufzunehmen. Regelmäßig wird das Bänkle durch einen Ansprechpartner des DRK besetzt sein, erklärte Effert. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. „Der Mensch lebt vom Dialog“. So sei beispielsweise angedacht, Themen auszuwählen. Es können Bilder aus der Jugend mitgebracht oder Ereignisse reflektiert werden. Noch stünden die Bänkle auf Städtischen Grundstücken, was jedoch nicht bedeutet, dass auch andere Standorte gefunden werden könnten. Inspiriert durch die Idee habe sie sich gedacht, „eine schöne Sache, machen wir das zusammen“ und zwar möglichst unkompliziert sagte Christine Krauth. Annette Huber dankte für die Umsetzung der Idee. Hier werde die Möglichkeit geschaffen Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und Zeit in Gesellschaft zu verbringen.