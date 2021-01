Weil am Rhein Gegen Fußgängerzone und mit Kritik

Frau Brand wollte ihre Buchhandlung in Gundelfingen in jüngere Hände geben und sich zur Ruhe setzen. Sie hatte gemeinsam mit der Mutter der neuen Inhaberin, Katrin Schmidt, vor langer Zeit in Freiburg in der gleichen Buchhandlung gearbeitet, so kam eben eins zum anderen. Und ich bin sehr froh, wieder im Buchhandel arbeiten zu können. Die Arbeit in Schönau war aber eine schöne Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Frage: Der Schritt von Weil am Rhein, wo Sie aus der früheren Buchhandlung Müller die Buchhandlung Kastl zu einer Marke gemacht haben, nach Lörrach war zwischenzeitlich nicht von Erfolg gekrönt. Sie mussten 2019 nach zwei Jahren mit der Buchhandlung am Rande der Innenstadt Insolvenz anmelden. Wie haben Sie das verkraftet?

Es war nicht leicht, für mich ist da schon auch ein Traum zerbrochen. Zumal wir auf gutem Weg aus den Anfangsschwierigkeiten waren. Aber es hilft ja nicht, über Vergangenes zu jammern, ich freue mich auf die neue Aufgabe.

Frage: Nun sind Sie in der Filiale der Kirchzartener Bücherstube als Leiter aktiv. Die 100 Quadratmeter große Fläche in der 10 000-Einwohner-Stadt darf wegen des Lockdowns aber von Kunden nicht betreten werden. Das nennt man nicht gerade einen Traumstart, oder?

Ja und nein. Einerseits hätten wir gerne gleich losgelegt, andererseits können wir nun in Ruhe renovieren. Eine Eröffnungsparty und Lesungen müssen wir auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Frage: Und womit vertreiben Sie sich die Zeit?

Ich lese viel, koche gerne und arbeite. Besuche und Reisen sind erst einmal verschoben.

Frage: In Zeiten des florierenden Internet-Handels wagt Ihre Chefin die Übernahme der Buchhandlung und damit den Schritt zur Filialisierung. Warum glauben Sie gemeinsam an den Erfolg?

Beide Buchhandlungen bestehen bereits seit über 30 Jahren. Wir haben viele Parallelen zwischen den Gemeinden Gundelfingen und Kirchzarten gefunden. Die Gemeinden sind groß genug, um eine Buchhandlung zu tragen und klein genug, um eine persönliche Bindung zu den Kunden aufzubauen. Mit gutem Service und engagiertem Personal haben wir große Zuversicht, erfolgreich zu sein.

Der Internethandel ersetzt nicht den persönlichen Kontakt, engagiert sich nicht vor Ort und trägt auch nicht lokal zur kulturellen Vielfalt bei: Das werden wir aber ganz sicher. Und nicht zuletzt: Wir bieten ebenfalls einen professionellen Webshop mit Abholung bei uns im Laden oder Lieferung zum Kunden nach Hause. So sind wir in vielen Fällen schneller als mancher Internethändler.

Frage: Die Kinder- und Jugendbuchabteilung wird sogar ausgebaut: Viele ältere Menschen denken, dass die jungen eh nur auf ihr Smartphone blicken. Ist das nicht so?

Den kulturellen Niedergang hat doch fast jede Generation für die nächste befürchtet. Klar wird noch gelesen, wenn auch sicher anders als früher. Wir sind darauf eingestellt und finden auch für viele Lesemuffel einen Start in die Welt der Leser.

Frage: In Weil wird immer noch kontrovers über die Innenstadt-Entwicklung diskutiert. Mit dem Blick aus der Ferne: Sind Sie für eine Fußgängerzone?

Ich kann nicht erkennen, wo die Vorteile liegen sollen. Das neue Center macht irgendwann auf, mit ganz vielen Parkplätzen. Die Hauptstraße soll zur Fußgängerzone werden, der bisherige Vorteil der Stadt gegenüber Lörrach und Basel fällt weg: mit dem Auto in die Stadt zu kommen. Für die Geschäfte ist das dann doppelt schwer: Ihre Vorteile sind weg und ihre Konkurrenz größer. Woher soll die nötige Frequenz kommen? Da wird es ganz arg ruhig werden.

Frage: Sie waren ab 2012 auch Vorsitzender von Weil-aktiv. Aktuell fehlt der Händlervereinigung nach dem Rücktritt von Wolfgang Raithel genau dieser. Wie bewerten Sie das Wirken von Weil-aktiv?

Ich finde, dass die Kollegen sich sehr bemühen, es aber immer schwieriger wird, Unterstützung zu bekommen, die Kaufleute haben jeder für sich extrem zu kämpfen. Da bleibt kaum Zeit, auch noch Gemeinschaftsaktionen zu wuppen. Und ich finde, dass im Gegensatz zu Lörrach, wo die Wirtschaftsförderin bei Pro Lörrach im Vorstand ist und der OB regelmäßig zu den Versammlungen kommt, in Weil am Rhein das genaue Gegenteil passiert. Die Wirtschaftsförderung hält sich raus, der Oberbürgermeister sieht Weil-aktiv eher als Gegner, anstatt sich darum zu bemühen, dass Weil-aktiv auch aktiv werden kann. Das Ideal wäre ein Verein, in dem alle großen Firmen der Stadt Mitglied sind. Hier müssen professionelle Strukturen eingerichtet werden und endlich gemeinsame Lösungen gefunden werden. Das wäre meines Erachtens die Aufgabe des Oberbürgermeisters und einer funktionierenden Wirtschaftsförderung.

Frage: Zum Jahresanfang gibt es immer Vorsätze: Welchen Vorsatz sollte Weil am Rhein haben?

Eigentlich genau den oben beschriebenen. Endlich gemeinsam zu agieren!

Irimbert Kastl ist 1957 in Schwäbisch Hall geboren und aufgewachsen in Karlsruhe. Er absolvierte eine Lehre als Bürokaufmann und Buchhändler. Als Buchhändler wirkte er in Karlsruhe, Meldorf, Rendsburg, Itzehoe, Paderborn, Weil am Rhein und Lörrach. Außerdem war er Geschäftsführer einer Wochenzeitung und viele Jahre ehrenamtlich in verschiedenen Organisationen tätig. Auch im Vorstand von Weil-aktiv wirkte Kastl mit, zeitweise als Vorsitzender. Er ist Gründungsmitglied der Grünen Liste Karlsruhe und der Partei „Die Grünen“. Kastl hat drei Söhne.