Weil am Rhein Gegen Lärm und Luftverschmutzung

Genehmigungen

Seit langer Zeit beklagt die BISF zudem, dass für die über Deutschland führenden Abflugfahren aus ihrer Sichtkeine Genehmigungen vorliegen. Immer wieder haben sich Fingerle und die Mitglieder der BISF an verschiedene Stellen gewandt, darunter das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, das Bundesministerium für Digitales und Verkehr oder die Deutsche Flugsicherung GmbH. Das Fazit der Korrespondenz stellt sich für Fingerle indes wenig zufriedenstellend dar. Sein Fazit: „Unsere Behörden geben widersprüchliche Informationen.“

An- und Abflug-Routen

Zur Nutzung des deutschen Luftraums für Starts und Landungen ohne Bezug zur Destination ist die Dokumentation der BISF darüber hinaus wohl am umfangreichsten, erklärt der Vorsitzende mit Blick auf die langjährige Arbeit der Initiative. Stein des Anstoßes sei seinerzeit die reduzierte Nutzung von Direktverfahren gewesen. Kurz gesagt, nehmen zahlreiche Flugzeuge etwa nach dem Start keine direkten Routen in die Richtung ihrer Zielflughäfen, sondern steuern über Umwege, die auch über deutsches Gebiet führen, zunächst spezielle Navigationspunkte an. Während der Großteil der Destinationen im Süden liegt, gehen laut BISF nicht einmal zehn Prozent aller Starts direkt in diese Richtung. Dadurch wird Basel zwar entlastet, viele andere Anrainergemeinden bekommen den Lärm dafür umso häufiger und intensiver zu spüren.

Nachtflugaktivitäten

Auch in der Nacht sollte es aus Sicht der BISF weniger Fluglärm geben. Die Bürgerinitiative beobachtet die Nachtflugaktivitäten am EuroAirport sehr genau. Wie der Flughafen mitteilt, zeigen jüngst ergiffene Maßnahmen zum nächtlichen Lärmschutz Wirkung, da keine Starts nach 23 Uhr mehr geplant werden (siehe Bericht auf der heutigen Regio-Seite). Die BISF hingegen betont, dass es am EuroAirport trotzdem weiterhin zu Starts nach 23 Uhr kommt – eben unplanmäßig. Man werde die Daten auch in Zukunft genau im Auge behalten, hatte die BISF jüngst mitgeteilt.

Ultrafeinstaub

Ein noch verhältnismäßig neuer Aspekt, mit dem sich die BISF befasst, ist der Ultrafeinstaub. „Flugzeuge stoßen selektiv kleinen Feinstaub aus, insbesondere bei Teillast“, legt Fingerle dar. Beim sogenannten Taxiing, also während der Fahrt des Flugzeugs zur Startbahn, entstehen laut BISF bis zu 38 Prozent der emittierten Ultrafeinstaubpartikel. „Das ist mit ein Grund warum wir fordern, dass die Triebwerke vor Start und nach Landung abgestellt werden und die Jets elektrisch bewegt und betrieben werden.“ Fingerle weist diesbezüglich auf den möglichen Einsatz sogenannter hybridgetriebenen Schlepper hin. Diese können die Flugzeuge mithilfe von Elektromotoren zur Startbahn schleppen. Ein solches System gibt es bereits am Frankfurter Flughafen.

Dass der Flughafen Messungen zur Ultrafeinstaubbelastung machen will, sei zu unterstützen, betont die BISF. Auch begrüße man, dass die Bürgerinitiative dabei zumindest formal in die Planung einbezogen werde.