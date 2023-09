Weil am Rhein Gegen Schockanrufe und Fahrradklau

Olga Anselm, im Rathaus von Weil am Rhein für den Bereich „Kommunale Kriminalprävention“ beim Rechts- und Ordnungsamt zuständig, berichtete am Dienstag im Kultur-, Sport- und Verwaltungsausschuss (KSVA) über die Aktivitäten in der kommunalen Kriminalprävention sowie über weitere Maßnahmen, die sich derzeit noch in der Planungs- oder Abklärungsphase befinden.