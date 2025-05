Weil am Rhein: Gegen Stiche: Jetzt sind alle gefragt

Im Idealfall sollte stehendes Wasser, etwa in Untersetzern, vermieden oder zumindest regelmäßig ausgetauscht werden. Wo das nicht möglich ist, können die Larven in Wasserbehältern gezielt mit BTI bekämpft werden, welches die Stadt weiterhin ausgibt. Es wurde allerdings erwähnt, dass diese Substanz in Frankreich nicht zugelassen ist.

Weil am Rhein will nun weiter auf Sensibilisierung, Beratung, Aufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe setzen. Für Anfragen aus der Bevölkerung steht die Biologin Petra Koops bereit. Weitere ausführliche Informationen und Verlinkungen gibt es auch auf der Homepage der Stadt Weil am Rhein.