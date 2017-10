Weil am Rhein Gegensätzlich und doch verbindend

Von Jürgen Scharf

Weil am Rhein. Die Polarität von Werden und Vergehen thematisiert die pfälzische Bildhauerin Madeleine Dietz in ihren Objekten, Installationen und Zeichnungen. Sie kombiniert Stahl mit getrockneter Erde, beides ist ihr Baumaterial und Werkstoff. Diese kubischen Konstruktionen, die sehr streng und hermetisch anmuten, aber immer wieder durch Öffnungen aufgebrochen werden, zeigt die Ernst-Barlach-Preisträgerin unter dem Titel „Verbergen – Entbergen“ in der Weiler Galerie Stahlberger.

Die Arbeiten erinnern an ein ausgetrocknetes Flussbett in Namibia oder an die Erde in Südmarokko nach der Trockenzeit. Dietz kombiniert beide Elemente, den Stahl als integralen Bestandteil der Skulpturen, und die trockenen, rissigen, brüchigen und amorphen Erdschollen eines zufälligen Trocknungsprozesses für ihre Installationen, Schreine und einen Spalt weit geöffneten Tresore, die sie für diesen wertvollen Inhalt extra baut. Sie legt kein Geld oder Schmuck in diese Tresore, sondern Erde hinein, getrocknete Stücke, einmal auch in die Form eines Kreuzes, oder in Quadrate und Rechtecke: geschlossene Behältnisse, die sie an Stellen aufbricht, an denen die Erde sichtbar wird.

Darauf spielt der Titel der Ausstellung an mit seiner Gegensätzlichkeit von Stahl und Erde, die doch eine erstaunliche Verbindung miteinander eingehen. In den ausgefrästen Metallkästen liegen geschnittene und gestapelte Erdbrocken. Der Stahl ummantelt und schützt die Erde. Die konkrete Materialauswahl des Metalls ist insofern etwas Besonderes, als die Künstlerin, die extra eine Schweißerlehre gemacht hat, in ihrem Schweißatelier alles eigenhändig herstellt.

Manche dieser Objekte wirken nicht nur konstruktiv und organisch zugleich, sondern sakral, fast klösterlich in ihrer Reduktion und Sachlichkeit, „Gebilde von asketischer Strenge“, wie es Nikolaus Cybinski in seiner Einführungsrede nannte. Auch er zeigte sich erstaunt über die „starke Präsenz von Erde“. Er habe noch keine Ausstellung gesehen, die der Erde eine so zentrale Bedeutung gegeben hätte wie diese.

Unglaublich, was man mit brüchiger, lehmhaltiger Erde künstlerisch gestalten kann, sowohl in Objekten als auch in Bildern. Denn für die „fragmentarischen Nachzeichnungen“ benutzt Dietz ebenso Erdreste und Pigmente der Weinrebe, die ein Schwarz ergeben, was zur Erde und zur Symbolik der Rebe passt. Im letzten Raum der Galerie hängt das düstere Kreuz, das etwas Karfreitagsstimmung in die Schau bringt. Dahinter aber scheint Österliches auf, ein Lichtband. Dieser Leuchtkörper ist etwas ganz Besonderes. Das Licht dient hier als Hoffnungsträger, wie in allen Religionen.

Die Arbeiten sind auch ein Hinweis darauf, dass die Künstlerin sich mit der Abschiedskultur auseinandersetzt und Abschiedsräume gestaltet, wo sie mit Licht arbeitet. Licht ist wichtig und so stellt sie in diesem Objekt das Licht der Erde gegenüber.

Einmal mehr faszinierend an Dietz’ nicht abstrakten, nur bedingt minimalistischen, eher realistischen und konkreten Arbeiten ist, wie genau doch die Aufteilung stimmt, sowohl in den Bildern der goldene Schnitt, wie auch in einem Werk wie diesem autonomen Lichtobjekt.

Die Botschaft, die Erde zu bewahren, findet sich in allen diesen Arbeiten. Denn Wüste heißt Dürre und Leben zugleich. „Der Besitzer der Erde ist auch der Hüter“, sagt Madeleine Dietz immer und leistet ihren Beitrag dazu. n Bis 17. Dezember, Dienstag bis Samstag, 16-18 Uhr.