Der Startschuss für die Bauarbeiten für das private Neubauprojekt auf der seit Jahren leerstehenden Fläche an der Ecke Riedlistraße/Hauptstraße ist gefallen. Dieses Vorhaben auf dem 3290 Quadratmeter großen Grundstück bringt demnächst in diesem Bereich auch verkehrliche Einschränkungen mit sich, schreibt die Stadt Weil am Rhein in einer Pressemitteilung.