Weil am Rhein Geist der Weihnacht

Draußen begann es schon dunkel zu werden, es war kalt und Schnee fiel. Dennoch machten wir uns auf den Weg, in der Hand einen Korb mit einer Flasche Wein, einer Linzertorte, Mehl, Zucker, Butter, etwas Wurst und Zuckerbrötli. Unser Weg führte zum alten Forsthaus in Alt-Weil. Wir klopften an die Tür. Eine alte Frau öffnete meiner Schwester und mir und bat uns in die Stube. Da bot sich uns ein armseliger Anblick. Dunkel war es in dem kleinen Raum. Da stand kein prächtiger Weihnachtsbaum, wie wir ihn daheim hatten. Ein Tisch mit Stühlen, ein Känsterli, auf dem Fotos längst Verstorbener standen, an der Wand eine Uhr aus dunklem Holz und ein ziemlich abgewetztes Sofa. Dort saß der Mann der Frau.

Da standen wir zwei nun in dieser Stube und überbrachten die Grüße von Mutter und Vater sowie den Korb voller Köstlichkeiten. Die Frau hatte auf dem Sofa Platz genommen und das alte Ehepaar hielt sich bei den Händen. Unter Tränen leuchteten die Augen der beiden und in dem Raum herrschte auf einmal eine ganz besondere Stimmung.