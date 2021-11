Weil am Rhein Geld fließt in die Pflege des Dreiländergartens

Die Ausgabenseite weist die Unterhaltungskosten als höchste Position aus. Diese fallen hauptsächlich für die laufende Parkpflege an, heißt es in der Vorlage. Der Unterhalt des Geländes wird mit 295 000 Euro beziffert. 20 000 Euro davon sind für den Hadid-Pavillon vorgesehen. Das Gebäude habe schon „ein paar Jahre auf dem Buckel“, erklärte der Geschäftsführer auf Nachfrage von Thomas Harms (FDP), deshalb seien Reparaturen nötig. „Aber nicht am Beton.“

Fehlbetrag zehrt Rücklage auf

Die Personalkosten belaufen sich auf 95 000 Euro. Der Stellenplan hat sich bei den Parkaufsichten um 0,2 Stellenanteile erhöht, sieht aber sonst keine Veränderung vor.

Die Gesellschaft will den Jahresfehlbetrag in den kommenden Jahren auf dem aktuellen Niveau halten. Die Kapitalrücklage sei eventuell 2024 aufgebraucht, so Stoffel. Im kommenden Jahr gelte es, gegenzusteuern. Der Jahresfehlbetrag zehrt die Kapitalrücklage auf, erklärte er auf Nachfrage von Jürgen Walliser (UFW). „Wir haben keine Möglichkeit, auszugleichen.“ Deshalb müsse aufgestockt werden.

Zu den Spielplätzen informierte Stoffel: „Die Geräte weisen mit rund 20 Jahren ein hohes Alter auf und sind anfällig für Reparaturen.“ Dies müsse man im Auge behalten. Ersatz sei nämlich schwierig: „Vieles ist so heute nicht mehr zu bekommen.“

Matthias Dirrigl (SPD) begrüßte die kontinuierlichen Investitionen. „Die Spielplätze haben Kultstatus.“ Er regte an, die Kinder miteinzubeziehen, was eventuell auch zu einer besseren sozialen Kontrolle führe, um Vandalismus entgegenzuwirken. Dirrigl erkundigte sich außerdem nach dem Zustand der Grillplätze. Dieser sei soweit gut, wusste Stoffel zu berichten – das Problem sei ein anderes. „Wer Holz benötigt, bedient sich an umliegenden kleineren Bäumen.“ Darüber habe er sich schon mit den Rangern unterhalten.

Finanzausschuss gibt grünes Licht

Schlussendlich befürwortete der Finanzausschuss den Wirtschaftsplan 2022 mit Erträgen in Höhe von rund 438 000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 523 000 Euro im Erfolgsplan sowie einem Finanzierungsbedarf von 150 000 Euro und Finanzierungsmitteln von 150 000 Euro im Vermögensplan. Auch an der fünfjährigen Finanzplanung einschließlich des Stellenplans gab es nichts auszusetzen.

Im Ergebnishaushalt soll für den Haushalt 2022 ein Ansatz über 400 000 Euro für die laufende Parkpflege und im Finanzhaushalt ein Ansatz über 150 000 Euro gebildet werden. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Im Vermögensplan 2022 ist die Erneuerung der Sanitäranlage beim Spielplatz Tatzelwurm vorgesehen. Angeschafft werden soll eine selbstreinigende Toilette – wie für den Rheinpark. Die erforderlichen Finanzierungsmittel in Höhe von 150 000 Euro werden durch die Stadt bereit- und zur Einstellung in die allgemeine Rücklage zur Verfügung gestellt. Bisher steht dort eine Containeranlage, berichtete LGS-Geschäftsführer Torben Stoffel auf Nachfrage von Martin Fischer (Grüne), der die Erneuerung befürwortete.