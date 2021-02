Weil am Rhein - Ein 37-Jähriger, nach dem wegen Verdachts der Geldfälschung mit einem Untersuchungshaftbefehl gefahndet wurde, ist am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn festgenommen worden. Zöllner kontrollierten den 37-Jährigen am Mittwochnachmittag nach der Einreise aus der Schweiz an dem Grenzübergang. Bei der Überprüfung des niederländischen Staatsangehörigen stellten sie fest, dass dieser wegen Verdachts der Geldfälschung gesucht wird. Der Gesuchte wurde an die Bundespolizei übergeben und durch diese festgenommen. Es ging dann ins Gefängnis.