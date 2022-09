Weil am Rhein Gelebtes Europa im Rettungswesen

Frage: Konkret: Welche Ziele verfolgt die von Ihnen geleitete AG?

Zum einen geht es um das gegenseitige Kennenlernen, zum anderen darum, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rettungswesen in die Praxis umzusetzen, sie zu intensivieren und sie zu optimieren. Ausdrücklich umfasst diese Zusammenarbeit alle Rettungsorganisationen, nicht nur den Rettungsdienst. Es sollen bürokratische Hemmnisse abgebaut und Schwachstellen im grenzüberschreitenden Alltagsgeschäft aufgedeckt werden, die dann möglichst in die Gesetzgebung einfließen sollen. Beispielsweise war bisher nur für den Rettungsdienst die Nachbarschaftsrettung über die Grenze nach Frankreich gesetzlich geregelt, nicht jedoch für die Feuerwehr. Das betrifft zum Beispiel auch die Absicherung bei der Nutzung von Sondersignal.

Frage: Nennen Sie doch bitte mal aus dem Alltag zwei Beispiele der Nachbarschaftshilfe.

Wenn bei uns dringend ein Rettungswagen benötigt wird, dann wird er nicht in Freiburg angefordert, sondern in Basel. Oder: Eine in St. Louis benötigte Drehleiter stellt die Weiler Feuerwehr zur Verfügung und nicht Mulhouse, da bei Notfällen jede Minute zählt. Bei uns gibt es durch einen ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz ein hohes Potenzial an Hilfskräften, die in kurzer Zeit aushelfen können. Wir von der AG TriNat als Expertengremium mit langjähriger Erfahrung kennen unsere gegenseitigen Stärken und wissen, wo wir uns ergänzen können. Dabei möchten wir der Oberrheinkonferenz zuarbeiten und verstehen uns nicht als Konkurrenz. Von der Möglichkeit, Hilfe über die Grenzen anfordern zu können, profitieren doch alle. Unser oberstes Ziel ist eine freundschaftliche Zusammenarbeit über die Grenzen und damit ein gelebtes Europa.

Frage: Wie oft trifft sich die Arbeitsgemeinschaft?

In der Regel drei bis viermal im Jahr an wechselnden Orten. Die Corona-Pandemie war natürlich auch für uns ein Rückschlag. Wir pflegten zwar Kontakte, doch Online- Konferenzen waren wegen der Sprachbarrieren schwierig. Somit gab es eine zwei Jahre dauernde Unterbrechung. Jetzt im Herbst wollen wir die Zusammenarbeit wieder intensivieren. Neben den Treffen und dem Erfahrungsaustausch sind auch Übungen und Übungssimulationen angedacht. Meine Überzeugung: Was im Alltagsgeschäft funktioniert, klappt auch im Katastrophenfall.

Frage: Hat die Arbeit der AG Früchte getragen?

In jedem Fall, allein schon durch den gegenseitigen Austausch. Ganz konkret: Am 9. November 2018 wurde auf meine Initiative hin ein Antrag zu grenzüberschreitenden Rettungseinsätzen an den TEB eingebracht. Und im Januar dieses Jahres hatte die Oberrheinkonferenz praktisch alle Punkte geregelt. Ergebnis: Jetzt können sich alle Hilfsorganisationen im Alltagsgeschäft gegenseitig anfordern, es gibt nunmehr eine gemeinsame Einsatzregelung für grenzüberschreitende Rettungseinsätze. Das ist doch ein Erfolg.

Frage: Welchen Wunsch haben Sie für die AG TriNat?

Mein Wunsch ist, dass Idee und Zusammenarbeit über die Grenzen weiter fortbestehen, und dazu habe ich eine Vision, die allerdings wohl noch in ferner Zukunft liegt:

Auf der geplanten Rheininsel am Dreispitz eine integrierte Leitstelle Schweiz, Deutschland, Frankreich, die alle Rettungsbelange im Dreiland resourcenschonend gemeinsam regelt – gerne auch gemeinsam mit den zuständigen Sicherheitsbehörden.

Dr. Hans-Peter Volkmer, Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie, hatte von 1984 bis 1987 eine Allgemeinpraxis in Rickenbach, ehe er nach Weil am Rhein kam und 27 Jahre in Friedlingen eine Allgemeinpraxis mit Unfallheilverfahren führte. Ende 2013 ging er in den Ruhestand. Doch nach wie vor übt er im Landkreis Lörrach die Tätigkeit eines Leitenden Notfallarztes aus. Seit 43 Jahren schon ist Volkmer Notarzt und seit 23 Jahren Leitender Notarzt. Auch als Arbeitsmediziner ist er weiterhin aktiv. Außerdem engagiert sich Volkmer ehrenamtlich. Seit Mitte der 1990er-Jahre ist er Fachberater Medizin der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein und deren Mitglied. Bis 2017 war er auch Taucherarzt der Weiler DLRG, zudem viele Jahre Kreisverbandsarzt beim DRK. Kommunalpolitisch ist der Arzt ebenso aktiv: Er gehörte 15 Jahre der CDU- Fraktion im Gemeinderat an, und seit 2014 ist er Mitglied des Kreistags.