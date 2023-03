Weil am Rhein Gemeinsam das Quartier „Hohe Straße“ gestalten

Aber auch Inklusion spielt bei der Gestaltung solcher Flächen eine wichtige Rolle, heißt es in der Mitteilung weiter. So wird darauf geachtet, dass es auch Spielgeräte für Rollstuhlfahrer gibt. Stichwort: barrierefrei. Geachtet wird darauf, dass auch ältere und körperbeeinträchtigte Menschen ohne Mühe an die Geräte kommen können.

Rahmenkonzept erarbeiten

Mitgestalten dürfen alle. Ziel der Beteiligung ist es, ein Rahmenkonzept für die Gestaltung dieser Freianlage zu erarbeiten. Involviert sind auch die Stadtjugendpflege und der Landschaftsarchitekt Christian Burkhard. In Kooperation mit dem Quartiersmanagement der August-Bauer-Straße hat sich die Stadt- und Grünplanungsabteilung der Stadtverwaltung ebenso zum Ziel gesetzt, mit dieser Mitmachaktion das nachbarschaftliche Miteinander zu fördern. Und das, so der Eindruck von Pham, sei bereits zum Auftakt dieses Prozesses gelungen. „Viele haben sich zum ersten Mal gesehen oder sich näher kennengelernt. Das ist doch ein weiterer toller Aspekt.“

Sämtliche Ideen vorgestellt

Nicht zuletzt sei in hohem Maße Verständnis für die unterschiedlichen Ansichten und Wünsche von Groß und Klein aufgebracht worden. Unter anderem hätten die Kinder ihre Vorstellungen, die sie zusammen mit Verena Eyhorn und Tobias Herbster von der Stadtjugendpflege entwickelt hatten, ebenfalls im Quartierstreff vorgetragen, so dass die Erwachsenen sehen und hören konnten, was den Mädchen und Jungen so vorschwebt. Und umgekehrt. Denn: Sämtliche Ideen, die an den vier unterschiedlichen Tischen, gesammelt wurden, sind ebenfalls vorgestellt worden.

Wie geht es weiter?

Die Projektverantwortlichen wollen nun am Ball bleiben. Für Interessierte, die bei der Auftaktveranstaltung nicht dabei sein konnten, besteht die Möglichkeit, bei einem so genannten Ideenmarkt ihre Vorstellungen auf Papier zu bringen. Entsprechende Vordrucke sind bei der Stadtjugendpflege und dem Quartiersmanagement August-Bauer-Straße sowie als PDF-Download auf der städtischen Internetseite unter www.weil-am-rhein.de/freiflaechen erhältlich. Abgabeschluss ist der 13. April. Danach erfolgt gleich die Auswertung.

Denn schon am 4. Mai geht das Beteiligungsformat weiter: Der Donnerstagabend steht dann ganz im Zeichen der Ideenmarkt-Ausstellung und des Filterns der gesammelten Vorstellungen. Zwischen 18 und 20 Uhr werden die „Mitmacher“ im Quartierstreff darüber informiert, welche Ideen realisierbar sind und welche nicht, weil beispielsweise finanzielle Gründe dagegensprechen. Oder auch welche Alternativen es gibt, wenn eine Idee aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht weiterverfolgt werden kann.

Mitmachen

Kontakt

Wer mitwirken will oder weitere Infos benötigt, kann sich entweder bei Vera Pham von der Grünplanungsabteilung der Stadt, E-Mail vera.pham@weil-am-rhein.de, Tel. 07621/704622, oder bei Quartiersmanagerin Brigitte Lill, E-Mail brigitte.lill@caritas-loerrach.de, Tel. 0160/95194866, melden.