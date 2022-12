Weil am Rhein Gemeinsam Freude an den Bräuchen

In allen Häusern gab es außerdem verschiedene Kreativangebote rund um den Winter. „Diese wurden auch bewusst von Weihnachten losgelöst, so konnten beispielsweise Schneemänner aus Holzstielen gebastelt werden“, erzählt Eyhorn.

Beim digitalen Adventskalender der Stadtjugendpflege ließ sich jeden Tag ein Türchen über die Instagram-Story öffnen. Es handelt sich laut Eyhorn um eine Mischung aus Rückblicken auf das zu Ende gehende Jahr, Informationen zur Stadtjugendpflege und verschiedenen Angeboten sowie teilweise auch Besonderheiten an bestimmten Tagen.

Durch die Weihnachtspäckchenaktion von „Direct Help Better Future“ konnte einigen Kindern, ebenfalls unabhängig von der Religion, zum Jahresende ein kleines Geschenk überreicht werden. „Dieses Angebot richtete sich hauptsächlich an Kinder aus Familien, in denen die finanzielle Lage nur wenig Spielraum für Geschenke hergibt“, erklärt die Leiterin.

Öffnung im neuen Jahr

Die Jugendhäuser der Stadtjugendpflege bleiben zwischen den Jahren geschlossen. Ab dem 2. Januar öffnet das Jugendzentrum in Friedlingen wieder seine Türen, ab der zweiten Kalenderwoche dann auch die Juke Haltingen und das Jugendcafé in Alt-Weil. In den vergangenen Jahren waren alle Jugendhäuser die gesamten Winterferien geschlossen. Eyhorn: „Die Öffnung in der ersten Kalenderwoche wird nun auf Resonanz erprobt und im Nachgang auf den Bedarf evaluiert.“

In den Demenz-WGs „Villa Eckert“ und „Villa Bauer“, die von der katholischen Sozialstation Weil am Rhein betreut werden, hat die Weihnachtszeit schon vor dem ersten Advent begonnen. „Wir haben Adventslieder gesungen, manche Bewohner sind begeisterte Sänger“, erzählt Christa Allweier, Teamleiterin in der „Villa Bauer“. Im Garten wurde ein großer Tannenbaum aufgestellt und gemeinsam geschmückt. Und auch innen wurde dekoriert.

Eine ehrenamtliche Geschichtenerzählerin bot Weihnachtserzählungen dar. „Weitere Ehrenamtliche, die Ideen für Angebote für die Bewohner haben, sind willkommen“, sagt Allweier. Auch bei den Aktivierungsbesuchen der Mitarbeiter der Sozialstation ist Weihnachten Thema. „Das Fest ist mit Emotionen behaftet und Emotionen bleiben am längsten erhalten“, weiß die Teamleiterin. Einige Bewohner würden auch von früher erzählen. Plätzchen backen und Weihnachtspost schreiben durften ebenfalls nicht fehlen.

Traditionelles Essen

Über die Feiertage werden viele Bewohner von ihren Familien nach Hause geholt. Wer da bleibt, isst traditionell zusammen. Am heutigen Heiligabend gibt es Schäufele mit Kartoffelsalat. Großer Beliebtheit erfreuen sich der Weihnachtsgottesdienst im Fernsehen und die Ansprache des Bundespräsidenten, weiß Allweier. „Und Filme wie ,Das Traumschiff’.“ In den Demenz-WGs gehe es zu wie in einer großen Familie – Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter, „alle gehören dazu“.

Im Pflegeheim Markgräflerland ist wieder Normalität im Gemeinschaftsleben eingekehrt: Es fanden und finden wieder wohnbereichsbezogene und wohnbereichsübergreifende Advents-, Nikolaus- und Weihnachts-feiern statt – gemeinsam mit Bewohnern und Personal, erklärt Landratsamt-Sprecherin Mai-Kim Lâm. Ebenso haben längst wieder Gottesdienste und musikalische/gesellige Veranstaltungen ihren festen Platz im Wochenablauf gefunden.

Einschränkungen geringer

Das Corona-Infektionsgeschehen ist seit Anfang Dezember stark rückläufig, berichtet Lâm. Aktuell gibt es vier positiv getestete Bewohner und drei Mitarbeiter. Zum Vergleich: Im November waren es noch 55 betroffene Bewohner und 18 Mitarbeiter. Insgesamt sei die Situation zwar wegen Quarantäne- und sonstigem Krank-heitsausfall angespannt, jedoch nicht vergleichbar zu früheren Phasen, wie im Herbst 2020, da die Krankheitsverläufe überwiegend mild seien. Zur Entspannung trage auch bei, dass die Einschränkungen im Infektionsfall wesentlich geringer sind. Besuche sind immer möglich, auch bei infizierten Bewohnern. Analog zur häuslichen Quarantäne könnten auch infizierte Pflegeheimbewohner den Quarantäneort, ihr Bewohnerzimmer, verlassen, sofern sie eine FFP2-Maske tragen. Somit muss niemand Weihnachten komplett isoliert verbringen.

Gleichwohl bleibe der Aufwand, den das Personal zum Selbstschutz und zur Vermeidung von Infektionsverschleppung betreiben müsse, sehr belastend.

In der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Haltingen steht ein geschmückter Tannenbaum. Es wurden Geschenke an die Kinder verteilt, die von Schülern aus einer Klasse in Eimeldingen kommen und die die Lehrerin kürzlich gebracht hatte.

Zudem lädt die nahe gelegene Regiogemeinde die Bewohner heute zu einem Gottesdienst mit Essen ein. Die Bewohner gehen aber auch in andere Glaubensgemeinden, weiß Lâm.

Viele Erinnerungen

In den Anlagen des Betreuten Wohnens, um die sich der Weiler Betreuungsdienst Schell kümmert, ist es schon seit Jahren so, dass Weihnachtsfeiern veranstaltet werden. „Dies kann in Form eines Weihnachtskaffees geschehen oder als Weihnachtsessen, da stimmen wir uns mit den Bewohnern im jeweiligen Haus ab“, berichtet Geschäftsführer Steffen Schell. „Diese Feiern sind in der Regel auch die mit dem meisten Zulauf im Jahr.“

Die Häuser sind zudem weihnachtlich dekoriert und es wurden Weihnachtsbäume aufgestellt, in der Regel seit Beginn der Adventszeit. „So gesehen spielt Weihnachten im Betreuten Wohnen definitiv eine Rolle“, meint Schell. „Für das Team ,drum herum’ ist die Weihnachtszeit eher stressiger, zudem dieses Jahr die Grippewelle stark grassiert und Corona natürlich auch noch ein Thema darstellt. Wir bemühen uns aber trotzdem, die weihnachtliche Stimmung zu fördern, da es den Senioren wichtig ist und diese Traditionen mit vielen Erinnerungen für sie verknüpft sind.“