Weil am Rhein Gemeinsam für den Klimaschutz

Insgesamt beteiligten sich in Weil am Rhein 32 Teams. Die 311 Teilnehmer traten kräftig in Pedale, so dass in der Summe mehr als 64 000 Kilometer zusammenkamen.

Umso beeindruckender sei vor diesem Gesamtergebnis die Leistung von Zimmermann, betonte Gruner. Beim Blick auf die Zahlen sei er zunächst stutzig geworden: Von Zimmermanns Wohnort Schallbach zu seiner Arbeitsstätte in Weil am Rhein sind es hin und zurück etwa 18 Kilometer. Selbst wenn Zimmermann an jedem der 21 „Stadtradel“-Tage diesen Weg zu seinem Arbeitsplatz zurückgelegt hätte, wären auf diese Weise lediglich gut 380 Kilometer zusammengekommen. Des Rätsels Lösung: Zimmermann hatte während des betreffenden Zeitraums Urlaub, in dem er eine große Radtour unternahm, die ihn einmal quer durch die Republik bis an die Ost- und Nordsee führte. Anschließend ging es mit dem Bus zurück nach Südbaden, erklärte Zimmermann im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Beim Radfahrern lernt man Land und Leute erst richtig kennen“, ist er überzeugt. Man sehe die Vielfalt des Landes sowie die vielen Gemeinsamkeiten. Zu letzteren habe dieses Jahr zu seinem Erschrecken auch die Trockenheit gehört, was sich auf den Wiesen und in den Wälder in ganz Deutschlands gezeigt habe, schilderte Zimmermann einige der Eindrücke seiner Deutschland-Tour. „Wir müssten alle noch viel mehr tun“, so sein Appell für mehr Klimaschutz. Das Radfahren liege ihm auch mit Blick darauf besonders am Herzen.

Preise und Urkunden für die Teilnehmer

Andere Radtouren haben ihn in den vergangenen Jahren bereits mehrfach durch Deutschland, aber auch Teile Europas geführt. Unter anderem hat Zimmermann die Alpen auf dem Velo überquert. Auch für die Zukunft hat er sich noch einiges vorgenommen, etwa eine Radtour nach Mallorca.

Seitens der Stadtverwaltung wurde Zimmermanns Engagement sowie das der vielen anderen erfolgreichen Teilnehmern mit Preisen – unter anderem Trikots, Helme und Luftpumpen – sowie mit Urkunden gewürdigt.

Eine besondere Erwähnung gab es für die Kinder des Kindergartens Markgräfler Straße in Haltingen. Denn sie hatten eine Runde nach der anderen um das Kindergartengebäude gedreht und schafften es so auf den zweiten Platz in der Teamwertung. Die Belohnung sei bereits verputzt worden, schmunzelte Gruner. Denn die Stadtverwaltung hat für alle kleinen Radler ein Eis springen lassen.