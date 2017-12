Weil am Rhein „Gemeinsam lässt sich viel bewegen“

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 ist der Stadteilverein Friedlingen durch seine Gemeinschaftsprojekte zu einer festen Institution im Bürgerbewusstsein avanciert. Trotz reger Tätigkeit und stetem Wachstum: Nun stoßen die Vereinsgründer an ihre Grenzen. Vorsitzende Gabriele Moll appellierte im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Gundula Weissenrieder an alle Interessierten, sich mit Tatkraft, Energie und finanzieller Unterstützung ins Vereinsleben einzubringen.

Frage: Auch im vierten Vereinsjahr lancierte der Stadtteilverein manche Kampagnen. Wie wirkt sich der Erfolg auf das Vereinsleben aus?

Bei all unseren vielen, sehr zeitintensiven Projekten haben wir durchgängig große Akzeptanz und Nachfrage erfahren. Von der Resonanz mancher Events waren sogar wir selbst total überwältigt. Etwa von der Ausstellung „Friedlingen früher und heute“ rund um das Kesselhaus oder von dem dieses Jahr erstmals veranstalteten Neujahrs-Apéro, der mit einem Abriss über Vergangenes, Ortsberichten und Kuriositäten nicht nur enormen Anklang fand, sondern im geselligen Beisammensein ausklang. Dieser Zuspruch bestärkt unsere Arbeit, führt aber auch in manchem an Wendepunkte: Etwa unsere 98 Mitglieder. Nun kann sich der mit Spannung erwartete 100. Neuzugang wie auch sein engagierter Werber einer kleinen Überraschung gewiss sein.

Frage: Auf welche weiteren Punkte beziehen sich die erwähnten Umbrüche konkret?

Seit wir vor dreieinhalb Jahren starteten, im Juni 2014, hat der Verein rasant Fahrt aufgenommen – bestärkt durch all die positive öffentliche Rückmeldung. Auf der anderen Seite stellten wir bei dem raschen Wachstum auch fest, wie schnell die eigenen Grenzen erreicht sind.

Friedlingen ist ein bunt-blühender Stadtteil, in dem es immens viele Betätigungsfelder gibt. Somit müssen wir uns fragen: Können, wollen oder dürfen wir uns hier oder da einbringen? Was auch bedeutet, diejenigen Projekte zurückzufahren, bei denen wir keine Unterstützung erhalten: Manpower ist ganz klar gefragt – Freiwillige, die aktiv werden und anpacken, aber auch finanzielle Unterstützung.

Frage: Wie sieht die finanzielle Förderung bisher aus?

Zu Beginn konnten wir aus einem Spendentopf schöpfen. In diesem Jahr verbuchten wir aber kaum Spenden. Somit lassen sich gewisse Sachen nicht verwirklichen, da schlicht das Geld fehlt. Wir versuchen eben, mit den vorhandenen Ressourcen hauszuhalten. Gescheitert ist deshalb noch nichts. Aber für 2018 wurden keine Projekte anberaumt, die geldintensiv sind.

Frage: Was bedeutet das für die künftigen Strukturen, welche Perspektiven bieten sich?

Wir stehen nun an einem Punkt, uns zu besinnen und zurückzuschauen, wofür wir an- und eingetreten sind. Denn unsere Kernkompetenz war ursprünglich, die Menschen zusammenzubringen. Eine Plattform zu schaffen, wo Leute sich treffen und Anonymität zugunsten Geselligkeit aufgeweicht wird: Etwa beim Quartiers- und dem Nachbarschaftsfest; oder im Quartierzentrum Wiki („Wir Kinder“) und bei den Elternmentoren, die als wichtige Stützen in unserem Stadtteil fungieren. Dazu kommt das Miteinanderfest, das wir jetzt schon vier Jahre unter unserem Dach haben: Dieses ist ein Fest der Kulturen, das sich mittlerweile als gelungener Selbstläufer etabliert hat. Schließlich findet

am 22. Januar im Mehrgenerationenhaus der Neujahrs-Apéro wieder statt.

Frage: Und was ist mit den Stammtischen?

Auch diese werden regelmäßig weitergeführt. Denn bei den alle sechs Wochen stattfindenden Stammtischen stellen wir eine kontinuierlich wachsende Teilnehmerzahl mit lebhaften Diskussionsrunden fest.

Wir begrüßen dies natürlich, jedoch sehen uns viele schon als politisches Gremium. Doch das sind wir nicht. Damit müssen wir die Positionierung für uns selbst wie die unseres Vereins wieder ausloten.

Frage: Wie meinen Sie das?

Gerade solche Auffassungen bedingen ernsthaft Überlegungen, was wir überhaupt noch leisten können. Wie gesagt, unsere Ressourcen sind begrenzt, denn wir managen den Verein ehrenamtlich. Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern. Lediglich Valentina Pineker und Yüksel Zerey bekommen eine kleine Aufwandsentschädigung für die Kinderbetreuung im Quartierstreff Wiki.

Zweitens müssen wir uns bewusst sein, was wir gemäß bestehender Satzung leisten können und zu welchen Themenbereichen wir überhaupt Stellung beziehen können und auch dürfen, und welche wir nicht abdecken wollen. Was Faktor Zeit, Kompetenzbereich und Arbeitskraft, Engagement wie auch Finanzen anbelangt, können wir das in der bisherigen Weise leider nicht mehr stemmen.

Frage: Was bedeutet das für künftige Vorstands-Arbeit?

Kommendes Jahr stehen Wahlen an. Das bietet Anlass für eine grundsätzliche Auslotung. Hier wünschen wir uns generell Unterstützung durch weitere Interessierte oder vielleicht sogar von Friedlingern neben momentan zwei weiteren „heimischen“ Vorsitzenden. Ich tendiere aus verschiedenen, persönlichen Gründen zu „back to the roots“, also dort weiterzumachen, von wo aus ich gestartet bin: Im Wiki-Treff, der mit der Städtischen Wohnbau zusammen unter anderem das Ferienprogramm lanciert.

Frage: Gibt es nach all dieser Erfahrung ein persönliches Fazit?

Wir erlebten ein absolut erfolgreiches Vereinsjahr. Doch es hat uns überrollt, und wir kamen an einen Punkt, an dem wir merkten, dass uns die Luft etwas ausgeht. Für neue Unterstützung und Verantwortung sehe ich die Wahlen als Chance, dem Verein nicht nur mit Schulterklopfen, sondern auch mit Taten beizustehen. Denn sonst schaffen wir das nicht mehr. So lautet denn auch mein Aufruf an alle, die beim Stadtteilverein mit Anliegen und Themen vorstellig werden: Mitmachen, sich selbst einbringen! Gemeinsam lässt sich viel bewegen – aber eben nur mit vereinter Kraft. Es ist unglaublich, was sich alles erreichen lässt, wenn viele Leute an einem Strang ziehen.