Weil am Rhein Gemeinsam Weihnachten feiern

Weil am Rhein (wz/sas). Die evangelische Kirchengemeinde bietet an Weihnachten wieder Präsenzgottesdienste in ihren Kirchen an. Um das zu ermöglichen, ist unter den derzeitigen Bedingungen zu den Gottesdiensten an Heiligabend in der Altweiler Kirche, der Friedenskirche und der YChurch (Johanneskirche) eine Anmeldung nötig. Diese kann über das Buchungsformular auf der Homepage www.ekiweil.de oder auch bis Donnerstag, 23. Dezember, 12 Uhr, unter Tel. 07621/1675979 erfolgen.

In der Altweiler Kirche werden an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, drei kürzere Gottesdienste gefeiert, um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu einem Gottesdienstbesuch zu bieten. Um 15.30 Uhr beginnt der Heiligabend mit einem kleinen Krippenspiel, das Heike Falk und Andrea Reichhelm mit einigen Kindern vorbereitet haben. Ab 17 und ab 18.30 Uhr werden zwei Christvespern gefeiert, in denen die Weihnachtsgeschichte sowie eine kurze Predigt zu hören sind und bekannte Weihnachtslieder gesungen werden.