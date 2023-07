Weil am Rhein Gemeinschaftsschüler geben alles

Sponsorengeld für jede Runde

In der Zeit vor dem Lauf hatten die Schülerinnen und Schüler eifrig Sponsoren gesammelt, die ihnen pro Runde einen bestimmten Betrag spendeten. Bei fast 35 Grad war dies eine anstrengende Angelegenheit, welche aber niemanden daran hinderte, alles für den guten Zweck zu geben. Der Förderverein hatte Getränke besorgt und bot Waffeln an. Für das leibliche Wohl sorgten zudem die Zehntklässler mit Pizza und Hausmeister Timo Linder mit Würstchen frisch vom Grill. Zudem hatten Eltern Erfrischungen mitgebracht. Rektor Burkhard Keller bedankte sich zu Beginn bei den Schülern für ihr Engagement und drückte den beteiligten Lehrerinnen und dem Förderverein seinen tiefen Dank für die ausgezeichnete und zeitintensive Organisation aus.

Rektor fordert zum Trinken auf

Er ermunterte die Kinder, genug zu trinken und den schuleigenen Sanitätsdienst in Anspruch zu nehmen, falls sie sich wegen der Wärme unwohl fühlten. Das Thema Trinken und Wasser griff auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz in seiner Rede auf, wenn auch in einem anderen Sinn. Im Beisein von Michaela Rimkus, der Kinderrechtsbeauftragten der Stadt Weil am Rhein, erklärte er, dass Unicef die gespendeten Gelder unter anderem dafür verwende, in armen und trockenen Ländern Brunnen zu bauen, um eine Wasserversorgung herzustellen. Auch Dietz bedankte sich. Er legte den Schülern auch ans Herz, einmal den Kinderrechteweg der Stadt Weil am Rhein zu besuchen. Über das Ergebnis des Sponsorenlaufs berichten wir noch.