Weil am Rhein Genießbare Lebensmittel retten und für weniger Müll sorgen

„Die Grundidee des Food­sharing-Netzwerks lautet, Lebensmittel, die von Geschäften oder Gastronomien weggeschmissen werden, zu retten und zur Verfügung zu stellen“, erklärt die Quartiersmanagerin. Wie im bundesweiten Foodsharing-Netzwerk üblich könne also jedes Geschäft, jeder Supermarkt oder jedes Restaurant abgelaufene Lebensmittel „retten“ und in den Verteiler stellen. Das müssten die Verantwortlichen nicht einmal persönlich machen, denn dafür gibt es laut Bekhoucha-Held sogenannte Food-Retter. Das sind Privatpersonen, die Lebensmittel abholen und in den Verteiler stellen. „Zwei Interessierte haben sich schon bei mir gemeldet, eine hat auch bereits Erfahrung“, erzählt sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vermutlich werde zunächst etwas „Grundarbeit“ vonnöten sein, also dass die Food-Retter in Geschäfte gehen und das Konzept erklären. „Für die Läden gibt es zudem den Vorteil, dass sie weniger Müll haben.“ Zudem genüge eine Anmeldung per E-Mail, dass die Läden ins Foodsharing-Netzwerk aufgenommen werden wollen. Auch die rechtliche Seite ist geklärt: „Die Verantwortung für die Geschäfte entfällt, sie haften nicht, falls jemand durch den Verzehr von abgelaufenen Lebensmitteln krank wird“, erklärt die Quartiersmanagerin.