Weil am Rhein Genuss und Geselligkeit

Für Kulturbegeisterte gibt es am 17. Oktober den Besuch des Musicals „Tommy Tailors Traumfabrik“ in Bad Säckingen. Der Ausflug ist auf 40 Teilnehmer beschränkt und kostet insgesamt 39 Euro. Die Abfahrt erfolgt um 16.15 Uhr am Rathaus Binzen beziehungsweise um 16.30 Uhr am Alten Rathaus Weil am Rhein.

Eine Fahrt zur Brauerei Waldhaus steht am 22. Oktober auf dem Programm. Nach der Besichtigung der Brauerei besuchen die Teilnehmer gemeinsam den Brauereigasthof (Selbstzahler). Die Kosten betragen 39 Euro, Abfahrt ist um 14 Uhr am Binzener Rathaus und um 14.15 Uhr am Alten Rathaus Weil am Rhein.

Ein kulinarischer Höhepunkt ist auch das Karpfenessen in Banschwiller im Elsass am 23. Oktober (Kosten: 49 Euro; Abfahrt 16.45 beziehungsweise 17 Uhr).

Die Umbrüche, die sich in Baden, der Nordschweiz und im Elsass mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ergeben haben, werden bei einem Vortrag von Hubert Bernnat am 27. Oktober, 15 Uhr, im Alten Rathaus beleuchtet (Kosten: sechs Euro).

Weinprobe, Vorträge, Ausflüge und mehr

Geschichtsbegeisterte kommen auch bei einer Führung zum Basler Münster mit Hanspeter Vollmer auf ihre Kosten. Auch hierfür gibt es drei Termine zur Auswahl: Am 5. November, 19. November sowie am 10. Dezember. Treffpunkt ist jeweils um 13.30 Uhr am Claraplatz; Kostenpunkt: zwölf Euro.

Was der hiesige Wein alles zu bieten hat, können die Teilnehmer bei einer Verkostung auf dem Weingut Krebs in Binzen am 12. November, 18 Uhr, erfahren (32 Euro).

Am 25. November berichtet dann Siegfried Burkart von seiner Fahrradreise ans Nordkap (Altes Rathaus, 19.30 Uhr, sechs Euro).

Gemütlich wird es anschließend bei der Weihnachtsfeier am 8. Dezember, 15 Uhr, im Alten Rathaus. Und ganz im Zeichen der Vorweihnachtszeit steht auch der B esuch des „Gengenbacher Adventskalenders“ am 15. Dezember.

Das neue Jahr läuten die Herbstzeitlosen am 19. Januar mit ihrem Neujahrsempfang ab 15 Uhr im Alten Rathaus ein (18 Euro).

Ein Besuch beim Orgelbauer Späth in Freiburg winkt am 21. Januar (Abfahrt 13.45 beziehungsweise 14 Uhr, Kosten 29 Euro). Und Probieren und Studieren bei Swiss Gourmet heißt es am 26. Januar. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Denzstraße 4 in Lörrach (Kosten: zehn Euro).

In Kooperation mit der Gemeinde Binzen wird ebenfalls am 26. Januar ein Ausflug zum Lichterfest nach Murten angeboten. Los geht es um 14.45 Uhr in Weil und um 15 Uhr in Binzen. Der Preis beträgt 49 Euro.

Jeden ersten Dienstag im Monat – vom 5. Oktober bis zum 1. Februar – gibt es zudem den Mittagstisch der Herbstzeitlosen.

Weitere Informationen: Einzelheiten zu den Terminen sowie zur Anmeldung gibt es im Semesterprogramm der VHS Weil am Rhein sowie bei Caro Lefferts unter Tel. 0170/2321007 oder per E-Mail an caro.lefferts@gmail.com.