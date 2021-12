Weil am Rhein Geräte ersetzen das Lüften nicht

Wie Hauptamtsleiterin Annette Huber daraufhin darlegte, habe sich die Stadtverwaltung die Raumluft-Situation an sämtlichen Weiler Schulen bereits vor einiger Zeit genau angesehen. Die Anschaffung von Luftreinigern ergebe in erster Linie in sogenannten schwer lüftbaren Räumen Sinn, erklärte die Hauptamtsleiterin. Solche allerdings gebe es an der Tschamber-Schule schlichtweg nicht. Huber betonte zudem: „Die Geräte ersetzen das Lüften nicht.“ Unabhängig davon, ob ein Klassenzimmer also mit einem Luftreinigungsgerät ausgestattet ist oder nicht, müsse in regelmäßigen Abständen Frischluft hereingelassen werden. Zudem wies die Hauptamtsleiterin darauf hin, dass die Räume mit einer sogenannten CO2-Ampel ausgestattet sind. Diese zeigt an, wann das Lüften notwendig ist. Vor diesem Hintergrund legte denn auch OB Wolfgang Dietz dar, dass kein Handlungsbedarf für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten an der Karl-Tschamber-Schule bestehe.