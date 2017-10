Weil am Rhein Geräte und Schilder wieder in Schuss

Von Marco Fraune

Der Weiler Trimm-Dich-Pfad ist wieder in Schuss. Rund 150 Arbeitsstunden hat der städtische Betriebshof investiert, damit Hobby-Sportler wieder auf ihre Kosten kommen können.

Weil am Rhein. Das Landesgartenschaugelände ist für viele Bürger ein echtes Naherholungsgebiet. Wer nicht nur durch das Weiler Waldstück spazieren gehen, sondern sich neben der Fortbewegung per pedes auch noch sportlich betätigen will, an den richten sich die verschiedenen Stationen des Trimm-Dich-Pfades. Da dieser seit der Installation im Jahr der Landesgartenschau, also 1999, schon in die Jahre gekommen ist, müssen die Mitarbeiter des Betriebshofs immer wieder Hand anlegen. Jetzt wurde eine größere Instandsetzung abgeschlossen.

Einen Steinwurf von der Otterbacher Tennishalle entfernt, befindet sich ein in den Hang eingefügter Treppengang. 58 Stufen sind es, bis der dortige Hügel erklommen ist. Doch zuletzt war weniger die Quantität als die Qualität des Aufgangs das Problem. Jede dritte Stufe musste ausgetauscht und erneuert werden. Hinzu kamen noch zwei Dutzend Pfosten, die an den Stufen befestigt wurden, da die alten nicht mehr vorhanden oder auch morsch waren. „Das Geländer soll den Zweck erfüllen“, erklärt Müller, also einen Absturz mit schmerzhaften Folgen verhindern helfen. Dass die älteren Stufen schräg sind, sei zu verkraften. Zugleich ist dies der Hangbewegung geschuldet. Damit die Holztreppe nicht zu sehr ins Rutschen kommt, wurden noch weitere Bretter eingebaut.

Doch nicht nur an dieser Trimm-Dich-Pfad-Station ist bis vergangene Woche noch gearbeitet worden. An weiteren mussten teilweise Schilder geputzt, erneuert oder auch mit einem neuen Holzstamm für die Befestigung versehen werden. Die Station 8, wo die Armmuskulatur trainiert werden kann, sind die vier Reckstangen-Pfosten komplett erneuert und mit kleinen roten Kappen als Witterungsschutz versehen worden.

„Wir haben die Aufgabe zu überprüfen, ob offensichtliche Mängel vorliegen“, erklärt der stellvertretende Betriebshofleiter. Außerdem wird der Trimm-Dich-Pfad speziell im Herbst immer mal wieder von der dicken Laubschicht befreit und auf dem Weg liegende Äste entfernt. Einmal im Jahr führt ein Ingenieurbüro außerdem eine Sicherheitskontrolle durch. Hinzu kommt die Entsorgung des Mülls durch den Betriebshof, da einige Bürger die Lage des Timm-Dich-Pfads schätzen, doch das nicht durch einen pfleglichen Umgang zum Ausdruck bringen.

Für das nächste Jahr rechnet Müller nach der umfangreichen Instandsetzung der Geräte mit weniger Arbeit. Statt morscher Stämme müssen eher Schrauben bearbeitet werden. Mit wenigen Stunden Arbeit kalkuliert er.